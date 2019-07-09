Когда завершится ремонт дорог столицы в районе Караболо, от 101 микрорайона до западных ворот, от цирка до «Мохи нав» - «АП» попыталась узнать в мэрии Душанбе.

В рамках реконструкции душанбинского проспекта Саади Шерози (от «Мохи нав» до Цирка), часть дороги от Яккачинара до начала круга у Верховного суда в середине апреля была закрыта для движения автотранспорта.

Фото Asia-PLus

Тогда в мэрии Душанбе «АП» сообщили, что ремонтные работы на данном участке продлятся месяц.

Сегодня в мэрии Душанбе заявили, что ремонтные работы на данном участке завершатся в начале сентября.

«Сначала планировалось, что данный участок будет отремонтирован в течении тридцати дней, но после начала работ возникли проблемы, связанные с заменой коммуникационных труб и линий энергетических сетей», - сказали в мэрии.

Капитальный ремонт одного из главных проспектов столицы Таджикистана – участка от проспекта Исмоили Сомони до первой в городе трёхуровневой эстакады, возведенной в 82-м микрорайоне, и от эстакады до западных ворот города, который начался 27 сентября 2018 года, согласно плану завершится ближе к Наврузу 2020 года, сообщили «АП» в Минтрансе страны.

Сейчас движение по данной дороге открыто со стороны 84 микрорайона в сторону 112 микрорайона и обратно.

Фото Asia-Plus

В конце февраля 2018 года было закрыто движение автотранспорта по кольцевой дороге в районе Караболо в связи со строительством другой трехуровневой эстакады.

Она строится в рамках проекта по улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе.

По данным источника в Минтрансе Таджикистана, завершение строительства этой эстакады намечено к концу декабря текущего года.

«По плану строительство данного объекта должно было завершиться к марту 2020 года, но по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, мы постараемся сдать объект в конце декабря этого года», - отметил источник в Минтрансе.

Напомним, что для реализации данного проекта будет затрачено свыше $92,4 млн.

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