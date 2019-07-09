В Центре передовых технологий при министерстве инновационного развития Узбекистана создадут банк стволовых клеток человека.

Регистр банка будет отражать популяционный состав населения Узбекистана, и предоставлять информацию профильным медицинским учреждениям страны о наличии образцов стволовых клеток для трансплантации пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, нарушениями гемопоэза, анемией, лучевой болезнью и прочими серьезными заболеваниями, передает Gtn.uz.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства инноваций, «эффективность трансплантации стволовых клеток при терапии ряда серьезных и смертельно опасных заболеваний сегодня не вызывает сомнений». Трансплантология становится одной из лидирующих областей медицины в мире. В Узбекистане за последние 2 года достигнут значительный прогресс в данном направлении.

В частности, специалистами Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови Минздрава Узбекистана проведены успешные операции по трансплантации собственных здоровых стволовых клеток костного мозга из периферической крови пациентов, страдающих лимфомой и миеломой.

Альтернативным источником гемопоэтических стволовых клеток является пуповинная кровь. Следует особо отметить, что технология забора пуповинной крови осуществляется после рождения ребенка и является абсолютно безопасной, безболезненной и доступной в сравнении с процедурой получения донорских гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга и периферической крови.

На сегодняшний день в мире функционирует более 170 банков стволовых клеток пуповинной крови, осуществляющих хранение как собственных, так и донорских стволовых клеток. Общественные регистры банков позволяют выполнять быстрый поиск совместимого образца для трансплантации.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.