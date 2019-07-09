Участники межафганской конференции в Дохе приняли совместное заявление, передает ТАСС. Документ был зачитан на языках пушту и дари.

Как отмечается в тексте заявления, стороны договорились провести "безоговорочное и безусловное освобождение пленных, которые находятся в преклонном возрасте, раненых, больных", а также обеспечить безопасность "публичных организаций, НКО, религиозных организаций, госпиталей, гражданских образовательных учреждений, рынков, водных резервуаров, рабочих мест по всей стране, образовательных учреждений, таких как школы, медресе, университеты".

Кроме того, участники переговоров взяли на себя "обязательство по сохранению жизни, имущества, достоинства, домов, освобождению людей" и условились прилагать усилия "по сведению до нуля жертв среди гражданских лиц".

Стороны выразили приверженность достижению устойчивого мира путем инклюзивных межафганских переговоров.

"Мы, участники конференции, также высоко ценим роль ООН, стран региона, особенно тех, которые подготовили почву для проведения переговоров с США и межафганских переговоров; мы также призываем к продолжению усилий по реальному достижению мира в стране", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что реализация дорожной карты будет осуществляться на основе приверженности исламскому порядку, проведению реформ, сохранению и укреплению оборонных ведомств и других национальных институтов, возвращения беженцев и внутренне перемещенных в результате войны лиц, невмешательства других стран во внутренние дела Афганистана.

Участники переговоров поддержали усилия по достижению мира в Афганистане и заявление, принятое по итогам межафганской конференции, состоявшейся 5-6 февраля в Москве.

"Мы желаем, чтобы Организация исламского сотрудничества, ООН, ЕС и соседние страны поддержали совместную резолюцию о мире, принятую на межафганской конференции в Дохе", - подчеркивается в документе.

Талибы и афганские политики за обеденным столом. Фото: twitter.com/pajhwok

Реакция талибов

Конференция в Дохе была успешной и позволила всем группам афганского общества обменяться мнениями по проблемам установления мира в Афганистане, заявил журналистам глава делегации талибов, заместитель руководителя политического офиса движения "Талибан" в Дохе Шер Мохаммед Аббас Станикзай.

"Эта конференция была успешной, это был обмен мнениями всех афганцев по различным вопросам, касающимся мира, прав человека, прав женщин, образования, многим другим темам", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шер Мохаммед Аббас Станикзай также сообщил, что талибы будут готовы обсуждать прекращение огня в рамках межафганского диалога только после подписания мирного соглашения с США.

"Два основных вопроса - сроки вывода иностранных войск и пункт, в соответствии с которым территория Афганистана не будет использоваться против других. Перемирие, в соответствии с проектом соглашения, которое мы должны согласовать, будет обсуждаться в рамках межафганского диалога, потому что это наш внутренний вопрос, то есть это будет обсуждаться афганцами", - заявил он.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в минувшую субботу сообщил, что последний раунд переговоров с движением "Талибан" в Катаре был наиболее продуктивным за все время. Он также отметил, что консультации приостановлены и будут возобновлены во вторник, 9 июля.

Межафганские переговоры начались в Дохе 7 июля. Она организована при содействии Катара и Германии. В ней принимают участие 50 делегатов от Афганистана и 17 представителей движения «Талибан».

В состав афганской делегации не вошли политики первого эшелона, в том числе не были представлены крупные оппозиционные политические партии, связанные с Северным Альянсом и национальными меньшинствами. Сразу восле встречи в Дохе возобновятся переговоры между представителями США и талибами, сообщает Eadaily.com

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.