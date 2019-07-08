В Душанбе проходит национальный кастинг телешоу Central Asia's Got Talent. Прослушивание уже состоялись, и теперь проходят телевизионные съемки шоу в Театре оперы и балета.
Сотни участников и болельщиков, они приехали из разных уголков страны. Кто участвует в шоу, и что они умеют, можно посмотреть на съемках шоу в Театре оперы и балета 8-9 июля. Вход для зрителей свободный. Нужно лишь найти там ребят в зеленых футболках и сказать волшебные слова: «Талант начинается с тебя!».
Организаторами шоу в Таджикистане выступает Медиа-группа «Азия-Плюс» и телеканал «Сафина». Генеральный партнер «МегаФон Таджикистан».
Got Talent - это франшиза всемирно известной программы.
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