20-летняя женщина, которая оставила новорожденного ребенка в общественном туалете рынка в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана, может сесть в тюрьму – против нее возбуждено уголовное дело по статьям 25 («Покушение на преступление») и 99 («Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Узбекистана.

«2 июля гражданка Ф.Т. (1999 г.р.) родив младенца в женском туалете, расположенном на территории рынка “Хабибабад” Денауского района, бросила его внутрь туалета. Зашедшая после нее в туалет женщина, услышав плачь младенца, позвала людей на помощь. В результате младенец был спасен и госпитализирован», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что жизнь ребёнка удалось спасти, сейчас он находится в Перинатальном центре № 2 Сурхандарьинской области.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, при госпитализации новорожденная девочка (вес 3500 грамм, рост - 50 сантиметров) была в критическом состоянии, но благодаря усилиям врачей её жизнь спасена. По словам врачей, у ребенка не было обнаружено никаких признаков болезни.

7 июля в социальных сетях было опубликовано видео об обнаружении новорожденного ребенка. На видео видно, как врачи, сотрудники правоохранительных органов и другие пытаются реанимировать найденного младенца.

Мать малышки попала на запись камеры наблюдения. Женщина была объявлена в розыск, и как сообщают СМИ, уже найдена сотрудниками органов внутренних дел.

В случае обвинительного приговора женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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