Байкеры оценили надежность связи и скорости мобильного интернета компании «МегаФон Таджикистан». Колонна более чем из 300 мотоциклистов, включающая гостей из соседних республик, приехала в город Гулистон (Кайраккум), где 5-7 июля прошел первый Центрально-Азиатский мотофестиваль «Согдиана-2019».

Во время концерта, посвященного старту нового мотосезона-2019, участники фестиваля были обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G от МегаФон Таджикистан. Каждый мог подключиться к сети оператора по технологии Wi-Fi, чтобы делиться впечатлениями с друзьями и близкими в социальных сетях в режиме онлайн.

«Наша колонна прибыла на север республики, где на берегу «таджикского моря» ждал живой блюз и рок-н-ролл от группы «Monday Beat», остроумные и веселые ди-джеи, зажигательные конкурсы и танцы. Генеральный партнер мотофестиваля, МегаФон Таджикистан, сделал этот день запоминающимся для всех, кто делился яркими фотографиями и вел «прямые эфиры» в соцсетях, чтобы все жители нашей республики смогли разделить наши позитивные эмоции. А что может быть лучше, чем делиться радостью с друзьями!» – рассказал вице президент мотоклуба «Ирбис» Форис Нурмухамедов.

Мотоциклисты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана посетили историко-культурный комплекс «Худжандская крепость», культурный дом «Арбоб», сделали памятное фото возле символа любви к городу Худжанду – памятному знаку «I Love Khujand». И повсюду скорости интернет-доступа были стабильно высокими.

«Мы уже несколько лет сотрудничаем с нашими друзьями из мотоклуба «Ирбис». Директор клуба Фарход Калонов во время патриотического кругосветного путешествия «Мы таджики» уже проехал более 10 000 тысяч километров, чтобы познакомить с Таджикистаном жителей других стран. Сейчас он находится в Южной Америке, а связь с родными обеспечивает МегаФон Таджикистан, который выступил партнером этого грандиозного проекта. Так что надежность наших услуг байкеры могут оценить не только на фестивале, но и очень далеко от дома», – сказал Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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