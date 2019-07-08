В Хаятт Ридженси Душанбе состоялась конференция по обсуждению результатов исследования и анализа существующих классификаций профессий, занятий и специальностей в РТ.

В конференции приняли участие представители министерства труда, миграции и занятости населения, министерства образования и науки, нижней палаты парламента РТ, министерства юстиции, Объединения работодателей Таджикистана, комитета Профсоюза в сфере образования и науки, Европейского фонда образования, представительства Европейского Союза в Таджикистане и другие заинтересованные стороны.

Участники обсудили вопросы повышения качества профессионального образования в Таджикистане.

«Сфера образования является одним из приоритетных направлений новой Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, разработка которой началась в мае текущего года. Со своей стороны, мы готовы оказать всевозможное содействие с целью приспособления сферы образования в Таджикистане к международным стандартам», - отметила программный менеджер ЕС в Таджикистане Диана Димова.

Начальник управления начального профессионального образования и образования взрослых министерства труда, миграции и занятости населения Раджабали Гулшанзода ссылаясь на слова главы государства Эмомали Рахмона на последнем послании к парламенту страны, отметил, что в сфере образования существуют две основные проблемы, на которые следует обратить особое внимание – это дефицит высококвалифицированных преподавателей и усовершенствование системы и качества образования во всех образовательных учреждениях республики.

По его словам, общество, наука, а также инновационные технологии развиваются на планете быстрыми темпами и требуют от преподавателей их соответствия реалиям времени, а также параллельной работы над собой, с целью получения дополнительных знаний и совершенствования имеющихся навыков.

«Мы с вами прекрасно знаем, что ежегодно профессиональные учебные заведения выпускают более 100 тыс. дипломированных специалистов, которые сталкиваются с проблемами трудоустройства, потому что реализуемые акты в сфере образования не соответствуют стандартам современного рынка труда. Минтруда и партнеры по развитию стараются содействовать подготовке кадров согласно современным требованиям рынка труда», - отметил он.

Гулшанзода также отметил, что одной из проблем в сфере образования является тот факт, что отдельные профессии рынка труда, например, в отрасли ремесленничества, не зарегистрированы как профессии.

"Исследования также выявили, что юридическая основа ряда документов в сфере образования не соответствует не только международным, но и региональным требованиям. В этом направлении необходима тесная работа двух министерств – образования и труда с привлечением представителей работодателей", - сказал он.

Руководитель проекта «Техническая помощь министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и обучения», реализуемого в консорциуме во главе с GOPA, благодаря которому было проведено исследование и анализ существующих классификаций профессий, занятий и специальностей в РТ, Галя Божанова отметила, что классификация профессий, занятий и специальностей входит в инструментарий, используемый для сбора достаточной информации, для анализа, прогнозирования, планирования, именно с учётом ожиданий рынка труда.

«Ожидание рынка труда очень важная задача, с этой проблемой мы столкнулись в самом начале нашего проекта, когда начали разрабатывать инструменты для исследования, к примеру, потребностей наших преподавателей. При реализации проекта мы поняли, что существуют серьезные проблемы: вроде бы мы хорошо разбираемся в наших профессиях и квалификациях, но этого оказывается недостаточно для работодателей. Кроме того, мы обнаружили, что даже внутри системы образования нет прямого и плавного перехода между подсистемами, поэтому проект немного перенастроил свои программы и план. Поддержали именно такое исследование, результаты которого сегодня стали темой наших дискуссий», - отметила Галя Божанова.

Эксперт в отрасли рынка труда и подготовки кадров, директор НИИ труда, миграции и занятости Саодат Мутиева провела презентацию по результатам исследования существующих классификаций профессий, занятий и специальностей в Таджикистане.

Было отмечено, что качество образования в Таджикистане далеко от международных стандартов, которые необходимо приблизить к мировым, хотя бы к европейским стандартам образования, во избежание дисквалификации дипломов за границей.

«В Таджикистане появляются новые иностранные работодатели в лице государства Катар, Турции и Польши, которые нуждаются в максимально подготовленных кадрах, и для которых очень важно понимать правильно профессиональные квалификации рабочей силы Таджикистана. Сейчас в Таджикистане действует 4-х уровневая система образования, которую было бы целесообразно в ближайшем будущем преобразовать в 8-ми уровневую, адаптированную к требованиям МСКО-2013», - отметила Саодат Мутиева.

Во время презентации участниками конференции были высказаны конструктивные и полезные рекомендации не только по совершенствованию системы образования, но и по установлению контакта системы с требованиями рынка труда посредством тесного взаимодействия Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения труда в сотрудничестве с представителями работодателей.

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