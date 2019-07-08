Пассажирка умерла в салоне самолёта авиакомпании S7, выполняющего рейс Новосибирск – Якутск, сообщает ТАСС.

В ночь на 7 июля самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за того, что пассажирке стало плохо.

"Это было в ночь с 6 на 7 июля. В аэропорту Братска экстренно сел борт авиакомпании S7, который летел по маршруту Новосибирск - Якутск, так как пассажирке стало плохо. Жительница Таджикистана скончалась в самолете", - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Подробности пока не сообщается. Отмечается, что причина смерти устанавливается.

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