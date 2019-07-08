Гульсумби Шарифова в беге на 400 м установила новый национальный рекорд

В Алматы, на территории Центрального стадиона завершился легкоатлетический турнир XXIX Мемориал Гусмана Косанова.

Как сообщает сайт Olympic.kz, сборная Таджикистана завоевала 11 медалей.

На этих соревнованиях таджикские легкоатлеты установили два национальных рекорда.

. Кристина Пронженко дистанцию 400 метров с барьерами преодолела первой. Фото из личной страницы спортсменки в Fb

В соревнованиях на дистанции 400 м среди мужчин национальный рекорд установил Григорий Дерепаскин. Новый рекорд, впрочем, не принёс Григорию победы. Уступив бегунам из Индии, Дерепаскин занял третье место в турнире.

В беге на этой дистанции среди женщин Гульсумби Шарифова побила рекорд, который установила таджикская спортсменка Кристина Пронженко на Чемпионате Азии в апреле.

Шарифова с результатом 52,70 выиграла золотую медаль турнира и заодно установила новый национальный рекорд.

Золотые медали для Таджикистана выиграли Гульсумби Шарифова (400 и 200 метров), Кристина Пронженко (400 метров с барьерами).

Серебро выиграли Одилшох Исматов (800 метров), Алишер Пулотов (400 метров с барьерами), сборная Таджикистана в эстафете 4 по 400 метров у мужчин (Пулотов, Ахмадиев, Абдуллаев, Дерепаскин – 42,04) и 4 по 100 метров (женщины).

Бронзу завоевали Абдурауф Мусоев (метание молота), Григорий Дерепаскин (400 метров), Фаридун Ашуров (толкание ядра, 13,81 м).

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