В Южной Корее проходит международный турнир "Korea Open" по таэквандо. Рейтинговый турнир G-2 проходил в Чхунчхоне
Были разыграны награды по всем направлениям таэквондо (WT): пхумсэ, кёруги, командные поединки в формате TK-5 и разбивание доски "кёкпа". Три спортсмена национальной сборной Таджикистана выиграли три медали – золото, серебро и бронзу. Турнир завершится 10 июля.
Как сообщает Федерация таэквондо WT Таджикистана, в этих соревнованиях участвуют Муниса Ойматова (до 49 кг), Насиба Давлатова (до 46 кг), Мухаммадхасан Шомахмадов (до 73 кг), Мухаммадхусейн Шомахмадов (до 55 кг) под руководством тренеров Исломиддина Фозилова и Чонг Чон Фи.
В первый день турнира Мухаммадхасан Шомахмадов выиграл «золото», Муниса Ойматова – серебро, Мухаммадхусейн Шомахмадов – бронзу.
Сборная Таджикистана во главе с тренером Чонг Чон Фи выиграла бронзовую медаль в упражнении по разбиванию досок "кёкпа".
Следует отметить, что на этом турнире разыгрываются олимпийские баллы для попадания на Олимпийские игры в Токио 2020 года.
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