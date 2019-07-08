18-летний Насим Файзуллоев, который 4 июля получил ожоги в результате возгорания автомашины в “Автоколонне 2927”, умер 6 июля в больнице. Его накануне похоронили на родине в Шугнанском районе ГБАО.
Напомним, что в результате возгорания автомашины на “Автоколонне 2927”, более известной как стоянка такси «Душанбе-ГБАО», пострадали двое молодых людей – близкие родственники Насим Файзуллоев и Мурод Сайфуллоев. С сильными ожогами их госпитализировали в Медицинский центр №3 города Душанбе.
В результате пожара, Насим Файзуллаев получил ожоги 95% тела, а Мурод Сайфуллоев – 75%.
Одна из родственниц пострадавших Ангур Одинаева сказала “АП”, что пострадавших осмотрел и немецкий хирург Эдгар Бимер, который приехал в Таджикистан специально по приглашению главы государства для лечения Осии Шерзод.
“Врач сказал, что у Насима глубокие ранения, они сделают все возможное, что в их силах, но гарантии на выздоровления давали минимальные. А состояние Мурода пока стабильное, после осмотра врача его перевели в палату”, - сказала она.
В МВД происшествие рассматривают, как неосторожность при ремонте автомашины.
Пожар произошел во время ремонта машины Сайфулло Сайидрахмон, дяди Мурода и Насима, который занимается извозом пассажиров по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе. Он попросил их помочь, а во время ремонта случился пожар, в котором ребята пострадали.
Насим Файзуллоев приехал в столицу, чтобы поступить в вуз: за день до трагедии, 3 июля, он сдал свой первый экзамен.
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