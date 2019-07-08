Решение руководства Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста республики об этапировании заключенных посредством «автозаков» (специальные машины для перевозки заключенных) было рискованным, заявил в интервью «АП» специалист, работавший в пенитенциарной системе Таджикистана более 50 лет.

«В моей практике никогда в такую дальнюю дорогу, тем более, большого количества заключенных, не этапировали посредством «автозаков», всегда их из севера на юг Таджикистана перевозили в специальных железнодорожных вагонах», - сказал эксперт, который пожелал остаться неназванным.

Он считает, что дорога из Худжанда до Душанбе не занимает более шести часов.

«Если было крайне необходимо заключенных этапировать посредством автомашин, их надо было кормить горячей пищей перед отправкой в самом Худжанде, а в не в дороге. Кроме этого, перевозка такого числа заключенных (в данном случае 128 заключенных) посредством автомашин создает большой риск для побега – это все специалисты пенитенциарной системе обязаны знать», - подчеркнул эксперт.

Далее он отметил, что «вместить в три, даже самые большие «автозаки», для перевозки 128 заключенных, плюс конвойных - не влезает ни в никакие нормы».

В ГУИУН Минюста Таджикистана в категорической форме отказались «АП» комментировать мнение эксперта.

«Возбуждено уголовное дело, идет следствие, которое выявит виновных», - отметили в ГУИУН.

7 июля при перевозке заключенных из Согдийской области в Душанбе, по предварительным данным в результате отравления скончались 14 заключенных.

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