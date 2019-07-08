Утром 7 июля в городе Газни, центре одноименной провинции на востоке Афганистана, прогремел взрыв. Теракт совершил смертник, который взорвал автомобиль с взрывчаткой.

По данным на утро 8 июля, число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 192, среди них много детей, передает EADaily. Погибли 12 человек.

Ответственность за взрыв уже взяла на себя группировка «Талибан».

Взрыв произошел возле здания Национального директората безопасности, который и был целью террористов, однако большая часть пострадавших гражданские лица, среди которых много детей, которые учились в школе недлалеко от места взрыва.

Фото EADaily

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт в Газни:

«Талибы проводят переговоры в Катаре (речь о седьмом раунде переговоров талибов с представителями США в Дохе - EADaily), но каждый день льют кровь невинных людей в Афганистане», - сказал он.