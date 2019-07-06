«Месяц назад автомобиль марки «Опель зефира» на скорости около 140 км/ч, (по моим данным), врезался в мой автомобиль, где находились мои родные. Без единого метра тормозного пути. От сильнейшего удара автомобиль опрокинулся, кузов прогнулся и деформировался. Слава Аллаху с родными теперь уже все в порядке. Главное, что они живы и все полученные травмы восстанавливаемые!, - написал Навруз Одинаев на своей странице в Facebook - Когда я встретился с водителем «Опель-зефира» он заявил, что не хотел этой аварии и что это «насиб и такдир» (судьба и удел)».

Юрист не стал вдаваться в подробности этого инцидента, так как в настоящее время идет следствие, однако, решил написать этот пост, поскольку, по его мнению, это очень острая проблема.

Навруз Одинаев Фото Asia-Plus

«Поскольку этот вопрос для меня очень личный, я не писал об этом и не хотел писать и сейчас. Однако я думаю, что все же надо написать, и на это есть веская причина. После этой аварии на какое-то время я остался без личного автомобиля и ездил на такси. Почти все водители такси превышали допустимую скорость в городе почти в два раза. Каждый раз я делал им резкие замечания и требовал, чтобы они сбросили скорость. Они это делали с очень недовольным видом.

Я точно знаю, что они и дальше будут ездить на высоких скоростях, пока не врежутся в кого-нибудь - чьих-то родных и близких. Каждый раз в свое оправдание они всегда говорили одно - «это насиб и такдир», и что не от скорости и манеры вождения зависят судьбы людей, а от того, что уготовила нам судьба.

Каждый раз я пытался их вразумить. Я аргументировал тем, что, если все нам заранее уготовлено и от наших действий ничего не зависит, значит, все убийцы и маньяки убивали по воле Всевышнего. Значит, если я сейчас всажу кому-нибудь нож в шею, моей вины тут нет и это судьба?! Или если я буду идти по толпе людей, размахивая ножом, то попаду лишь в тех, у кого «насиб и такдир»?

Недавно я слышал о случае, как против нашего земляка, акушер-гинеколога, который уехал в Россию, возбудили уголовное дело, так как по его вине погиб ребёнок. Наш земляк тогда сказал, что собирается возвращаться в Таджикистан, потому что у нас любая такая ошибка сглаживается словами «насиб и такдир», а тут приходится отвечать!

Я прошу вас не быть в стороне! Я прошу вас не быть равнодушными, и каждый раз, когда вы видите, что водители превышают скорость, и вы можете сделать им замечание, делайте его. Либо снимайте их вождение на видео и отправляйте в милицию.

Личный автомобиль, который используется для извоза пассажиров, становится общественным транспортом и водитель обязан более ответственно соблюдать ПДД.

Я ранее предлагал судить тех, кто совершает ДТП при превышении установленной скорости в 2 раза, как за умышленное преступление, а не по неосторожности. Ведь когда ты значительно превышаешь скорость, то понимаешь (должен понимать), что шанс попасть в ДТП увеличивается в разы, но относишься к этим последствиям безразлично!

По всему миру самые страшные аварии происходят именно из-за превышения скорости.

Наше безразличие может стоить нашим близким жизни и здоровья! Давайте останавливать убийц вместе!».

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