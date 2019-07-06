Одним из главных событий нынешней недели стал Отчет Таджикистана по правам человека перед ООН в Женеве, где таджикская сторона пыталась доказать, что в стране принимаются все по защите прав человека, а члены Комитета ООН задавали все больше вопросов о пытках заключенных и задержанных.

Трагедия, случившаяся с маленькой девочкой Осией, также продолжала беспокоить общественность и на этой неделе.

На этой неделе стало известно, что для разгрузки одной из самых загруженных дорог в столице построят новую объездную дорогу. И к концу недели в Душанбе начался отбор на шоу талантов Central Asia’s Got Talent.

Об этих и других новостях в сегодняшнем подведении итогов недели.

Правительственная группа Таджикистана в Женеве 2-3 июля отчиталось перед Комитетом ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.

Глава делегации Таджикистана, генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон, представляя доклад, заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека.

Фото: Кадр из видео

По его словам, за последние 4-5 лет в стране приняты и реализуются программы по улучшению ситуации с соблюдением прав человека и «никто не имеет права попирать права другого человека».

Однако члены Комитета заявили, что получают сообщения о преследовании сторонников оппозиции, ограничении свободы слова и свободы вероисповедования, пытках заключенных и задержанных.

На этой неделе президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сказал, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан.

Сооронбай Жээнбеков Фото: kg.akipress.org

4 июля во время встречи с жителями Баткена он заявил, что «скоро уважаемый президент Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены и мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов».

«Нельзя поддаваться провокациям, очень важно помнить народную поговорку о том, что «Ближний сосед лучше — чем дальний родственник». Нам надо беречь и приумножать тесные дружественные отношения. С соседями делить нечего, у нас и мазары и базары одни. Мы - единоверцы, с одного арыка пьем воду». Когда президент Таджикистана планирует поехать в Кыргызстан - пока неизвестно

В начале недели Таджикистан посетил президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти. Он провел встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном и представителями правительства, где стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между республикой и банком.

Фото пресс-службы главы государства

Также Сума Чакрабарти дал эксклюзивное интервью Asia-Plus и рассказал об итогах своего визита.

2 июля в Душанбе скончалась жена спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева - Рузигул Каримова. А он в это время находился в Москве на международном форуме.

Между тем, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил дом Убайдуллоева и выразил ему соболезнование.

Из сферы экономики и финансов: Таджикистан предложил Ирану предоставить дополнительные средства для достройки тоннеля «Истиклол», соединяющего центральную часть республики с Согдийской областью. Согласно предварительным расчетам, для выполнения этих работ потребуется в целом $8 млн.

Германский банк реконструкции и развития (KfW) выделил 5 миллионов Евро для ремонта и оснащения Республиканской клинической детской больницы, размещенной в 11 корпусе Национального медицинского центра «Шифобахш».

Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении конкурсов по выявлении лучшего микрорайона и улицы столицы Таджикистана. Лучшему микрорайону и улице Душанбе будут вручены по 6 тысяч сомони.

А мы попросили пользователей ФБ в Душанбе рассказать нам о проблемах города. Оказалось, самые главные проблемы столичных улиц – отсутствие детских площадок, мусор и нехватка места для жизни.

На этой неделе стало известно, что первые паломники поедут в хадж 25 июля, ну а мы посчитали…

6-летней Осие за ээту неделю провели уже 4 операции и ее состояния стабильное.

3 июля у ГАИ Таджикистана был день рождение, а мы по этому случаю нас пустили в Центр «Безопасный город».

О том, что виниловую пластинку с, вероятно, последней записью голоса Садриддина Айни обнаружил душанбинский коллекционер, музыкант Джэк Рок мы тоже узнали на этой неделе.

Музыкант купил несколько пластинок, в том числе запись Айни у одной женщины. Цена вопроса – 20 сомони за пластинку. А она оказалась раритетной и очень значимой.

В Душанбе началось строительство новой объездной дороги «Западные ворота Душанбе – махалля Чортут», протяженностью 9,2 километра. Она соединит запад города через Национальный парк Таджикистана со столичным микрорайоном «Политехникум». Ширина этой восьмиполосной дороги по проекту составляет 40 метров.

Также стало известно, что в ближайшие два года в Душанбе построят девять новых гостиниц, которые одновременно смогут принимать свыше 1 тыс. гостей. А мы вспомнили, что еще построят в столице.

В пятницу в душанбе начался отборочный тур Central Asia`s Got Talent.

Организаторами шоу в Таджикистане выступает ASIA-Plus Media Group и телеканал "Сафина". Генеральный партнер МегаФон Таджикистан. Само шоу вы сможете посмотреть по ТВ «Сафина».

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