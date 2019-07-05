Лучшее развлечение для ребёнка летом - это детский лагерь! Нет - смартфонам и компьютерам, да - подвижным играм, свежему воздуху, общению и новым друзьям.

Для ваших детей «Объединенные кондитеры» разыграют 10 путевок в летний лагерь «Мадагаскар»! Акция продлится с 1 по 30 июля.

Покупайте продукцию брендов «Коровка», «Красный октябрь», «Ротфронт», «Аленка» и «Бабаевский» в сети супермаркетов «Пайкар», чтобы стать обладателем счастливой путевки в летний лагерь «Мадагаскар».

Для участия в акции необходимо:

1) Быть держателем карты лояльности «Клуб Пайкар»;

2) Купить продукцию указанных брендов на сумму от 50 сомони;

3) Зарегистрироваться в телеграмм-боте @paykarbot.

Розыгрыши будут проводиться 20-го и 30-го июля.

Взрослым - конфетки, счастливые детки!

Подробности по телефону +992 555500068.