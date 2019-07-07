Брейк-данс включили в предварительную программу Олимпийских игр-2024.

Международный олимпийский комитет считает, что этот спортивный танец поможет сделать Олимпиаду более зрелищной и привлечет внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям.

Корреспондент «АП» встретился с таджикскими би-боями – так называют танцующих брейк-данс – и посмотрел, есть ли у них шанс попасть на Олимпиаду.

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