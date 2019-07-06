В Таджикистане начались вступительные экзамены в ВУЗы и ССУЗы. Студентами в этом году станут 70 тысяч человек. Не мало и тех, кто приехал из соседних стран.
Например, узбекских студентов за последние два года стало в десять раз больше. Чем привлекает их таджикское образование, на кого учатся и почему – рассказали сами студенты.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Курс на Хорог. Полёт был отличным
Потерянный Кубок и тренерские отставки: итоги футбола за июнь
«Насибу такдир» или почему мы спешим убивать и умереть!
Нурсултану Назарбаеву 79 лет
6-летней Осие сделали операцию по пересадке кожи
Магазин, где все бесплатно: в Самарканде открыли первый социальный ларек
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Права человека, операции Осии и Central Asia`s Got Talent
Самый богатый человека планеты развелся с супругой
В Центральной Азии запустили программу перехода к зеленой экономике
Таджикистану нужно законодательство об административных процедурах и судопроизводстве
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста