В Душанбе сегодня первый день кастинга на участие в шоу талантов Central Asia’s Got Talent. Это франшиза всемирно известной программы Got Talent.

Сотни людей пришли показать свои навыки и умения в Театр оперы и балета им. Айни. Прослушивания и просмотры кандидатов продлятся до позднего вечера, и еще два дня – 6 и 7 июля.

Проект включает несколько этапов – от кастинга и открытых прослушиваний до гранд-финала, в котором сойдутся представители четырех центральноазиатских государств. В финале от каждой республики будет по три участника, прошедшие страновые этапы. Будут определены лучшие от каждой страны и один главный победитель проекта. Последний получит 260 000 сомони.

Got Talent — формат телевизионных шоу талантов британской компании Fremantle. Впервые телеконкурс запустили в США под названием America’s Got Talent в 2006 году. Передачи в этом формате вышли в более 70 странах.

Организаторами шоу в Таджикистане выступает Медиа-группа «Азия-Плюс» и телеканал «Сафина». Генеральный партнер «МегаФон Таджикистан».

Талант начинается с тебя!

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