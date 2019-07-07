Расхожая фраза «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» уже давно не в тренде. Убедиться в этом можно, заглянув в столичные барбершопы, где все больше мужчин предпочитает стричься и бриться.

Мы проконсультировались с местными барберами, которые рассказали, какие стрижки сегодня в тренде в Таджикистане.

Бокс и полубокс

Это две разновидности одной из самых популярных мужских стрижек в стране. Большей популярностью она пользуется среди молодежи, но ее также можно порекомендовать мужчинам старшего возраста, желающим выглядеть моложе. Более того, сегодня это даже приветствуется.

Для бокса характерны ультракороткие волосы длиной до 0,3 см в затылочной и височных зонах и более длинные, до 0,5-4 см на макушке, при этом височная и затылочная части могут быть выбритыми. Полубокс отличается более удлиненными прядями в верхней части - до 8 см, также плавной окантовкой, проходящей по затылочной зоне или ниже и выбритыми висками.

Если вы решили примерить для себя новый образ, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями и ограничениями на эту стрижку: прическа визуально округляет лицо, поэтому не очень подходит полным мужчинам. Также она подчеркивают худобу, также подходит бокс преимущественно обладателям овального лица.

Подборка фотографий из барбершопов «Аристократъ» и Barbar Barbershop

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Милитари

Это разновидность классического бокса. Она подходит мужчинам, которым присущи решительность, умение решать вопросы и отсутствие времени на укладку и уход за волосами. Такой имидж более удобен для физических нагрузок, при этом создает приятный мужественный образ своего обладателя.

Чтобы стрижка отвечала современным требованиям, в ней могут появляться индивидуальные решения: более длинная челка с элементами асимметрии и сложной формы, многоступенчатую длину.

Немногие таджикские мужчины предпочитают носить прически на длинные волосы. И все же, любители у нас тоже находятся.

Такая стрижка требует идеально правильной формы головы, а также мужественное лицо. В противном случае дерзкая стрижка придаст образу некой комичности и несуразности.

Подборка фотографий из барбершопов «Аристократъ» и Barbar Barbershop

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Кроп

Это стрижка отвечает главным требованиям мужчин к стрижке - удобству и простоте. По этой причине ее рекомендуют желающим соответствовать модному, но больше классическому образу.

К деталям, соответствующим классическому кропу, относят: аккуратно выстриженную макушку, отсутствие челки и голые, но не выбритые виски.

Эта стрижка может иметь индивидуальную форму верха, соответствующую типу внешности мужчины, но дополнения не должны быть слишком яркими. Подстригать виски нужно также аккуратно, без фанатизма.

Кстати, кроп выполняется по удлиненной технике стрижки главной части. Это огромный плюс для тех мужчин, у которых волосы с годами стали реже.

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Ёжик

Эта практичная классическая стрижка никогда не выходила из моды, но в этом году она поднимается на новый уровень.

Чтобы придать ёжику современность, попробуйте сочетать коротко постриженные виски и затылочную часть с чуть удлинёнными, не более 1 см, волосами надо лбом и до макушки.

Эти условно длинные пряди можно подчеркнуть воском или, если вы любитель экспериментов, затонировать в другой цвет.

Подборка фотографий из барбершопов «Аристократъ» и Barbar Barbershop

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Андеркат с боковым пробором

Когда виски и затылок выбриты, а волосы на лбу и темени имеют длину от 2 см, называется Андеркатом. Вызывающая и универсальная стрижка андеркат подойдет мужчинам с разным типом лица.

Независимо от структуры волоса, укладка будет безупречной, при этом ей не требуется внимание и уход.

Андеркат сочетается с любыми стилями в одежде. Короткая стрижка подходит под спортивный костюм, строгий деловой наряд и стиль кежуал — под что угодно.

Так вот, адреркат бывает нескольких видов - волосы назад и с пробором и зачесанными на бок прядями при длине от пяти сантиметров.

Подборка фотографий из барбершопов «Аристократъ» и Barbar Barbershop

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Канадка

Это аккуратная, неприхотливая в уходе и простая в технике мужская стрижка. Мужские стрижки канадки отличаются тем, что в затылочной и височной областях пряди существенно короче, а переход к длинным прядям начинается с макушки.

С канадкой хорошо смотрится ассиметричная косая челка, которую можно укладывать набок или назад. Мастера-профессионалы эту прическу называют универсальной — она идет как взрослым мужчинам, так и совсем молодым парням. Молодым, конечно, больше.

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Помпадур

Это более пышный и экстравагантный вариант классической канадки. В этой яркой укладке удлиненный ежик на висках и в затылочной части головы сочетается с длинными – от 4 до 8 сантиметров, объемными волосами на темени, уложенными с помощью воска или мусса.

Ах, да, помпадур чудно идёт к бороде.

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Врезка

Фото 32-33 Подборка фотографий из Barbar Barbershop

Подпись к фото на главную: Таджикская модель Джон Азиз