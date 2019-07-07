Онлайн-романы Нигины Мамаджоновой сегодня читают около двух тысяч пользователей Facebook. Все они основаны на реальных историях таджикских женщин.

Нигина рассказала «АП», почему незнакомые люди доверяют ей свои личные истории, почему она призывает женщин не молчать о насилии в семье и как её исследования по искусственно навязанному детям аутизму привело к писательской деятельности.

- Нигина, кажется, вы родоначальница новой профессии – онлайн писателя в социальных сетях. По крайней мере, в таджикском сегменте Facebook. Но прежде, чем мы начнём говорить об этом, расскажите немного о себе.

- Я родилась и выросла в Душанбе, но ввиду профессиональной деятельности большую часть жизни прожила за рубежом. В 2014 года жила в Америке.

Хочу сказать, что нам, приезжим в Америку, не так-то просто. Даже в случае, когда твой супруг - гражданин страны, и ты едешь по совершенно другой визе, чем обычно едут наши соотечественники. Даже в случае, когда ты высококвалифицированный работник. Прежде, чем твой диплом будет утвержден, придется пройти множество инстанций.

Фото из личного архива

Меня, и некоторых других наших соотечественников, с которыми я знакомилась здесь, не покидало чувство, что тот багаж знаний, что у нас есть, невозможно реализовать в Америке. Конечно, обидно, что когда наши светлые умы уезжают и зарабатывают там больше, будучи «никем», тогда как в Таджикистане они могут быть «кем-то», но зарабатывать гроши. Работая в Америке няней или помощником по уходу за престарелыми, ты получаешь больше, чем когда ты являешь ученым, академиком, учителем в Таджикистане.

Я по образованию педагог и психолог. В Америке меня заинтересовал вопрос детей с аутизмом и другими особенностями. Я устроилась учителем в частную школу для особенных детей, где за пять лет собрала огромный багаж знаний и опыта, который хотела реализовать в Таджикистане.

В прошлом году я вернулась на Родину и открыла паблик в Facebook, где стала делиться информацией, которая могла бы помочь понять родителям мир их особенных деток. Но я поняла, что проблема нашего общества в том, что родители особенных детей считают себя самыми несчастными людьми на свете. Я не буду говорить, правильно это или нет, но мне хотелось донести до них, что это не несчастье, и не нужно стесняться и прятать ребенка от общества.

Например, в Америке, если ты видишь ребенка в коляске, его родители и сам ребенок начинают улыбаться, махать тебе. Хочешь, не хочешь, ты тоже начинаешь им улыбаться. Наше же общество смотрит на ребенка с особенностями и на его родителей пренебрежительно или с жалостью, а родители позволяют вешать ярлыки на своих детей.

Нигина с внуком Фото из личного архива

Вообще, сейчас стало очень модно вешать ярлык аутизма. Я смело могу заявить, что у половины детей, у которых сегодня поставлен этот диагноз, он создан искусственно невнимательными родителями, которые с ранних лет дают детям в руки планшеты, телефоны, сажают перед телевизором, лишь бы они им не мешали сплетничать с соседками или сидеть в Facebook. Ребенок становится асоциальным, потому что всю информацию он получает не от родителей, не через речь, прикосновения, а через гаджеты.

Родители годами ломают своего ребенка и хотят получить одну волшебную таблеточку, которая все исправит. Нет, теперь вам придется потратить в два раза больше времени и работать над тем, чтобы войти во внутренний мир ребенка и вывести его оттуда, чтобы заново научить жить в реальном мире.

Так вот, спросом почему-то публикуемая информация не пользовалась. Тогда я вынуждена была немного поменять свой ракурс, и начать решила с рассказа о себе, о том, через что мне пришлось пройти в жизни.

Поэтому первые мои рассказы были автобиографичными – о том, чему я научилась в Америке, с какими сложностями мне приходилось сталкиваться и как их можно решить.

Потом я написала роман «Нидо», в котором рассказала про домашнее насилие, через которое мне прошлось пройти в первом браке. Тогда мне и предложили публиковаться в группе Tajik mama на Facebook, где согласно статистике, меня сейчас уже читает около двух тысяч человек.

«Если молчишь, ты и жертва, и преступник»

- Думали ли вы, что ваши истории будут иметь такой успех?

Фото из личного архива

- Ни в коем случае. Мой писательский опыт начался в сентябре прошлого года. До этого времени у меня не были ни опыта, ни филологического образования. Сейчас же мои читатели требуют продолжения рассказов, если я пропускаю дату, когда должна публиковать продолжение своих романов.

Мой мессенджер превратился в горячую линию, который завален личными историями. Люди просят написать о случаях домашнего насилия по отношению к себе. На сегодняшний день на очереди у меня стоят 15 историй.

- Как вы думаете, почему женщины так хотят, чтобы вы написали о них?

- Потому что это своего рода психологическая реабилитация. Я это почувствовала на себе, когда закончила писать «Нидо». Понимаете, каждая жертва домашнего насилия до поры до времени не чувствует себя жертвой, потому что общество, родители, вбивают нам в голову, что нужно терпеть, что это норма.

Нигина с семьей Фото из личного архива

Я тоже терпела, правда, недолго – полтора года. А жила я с этой травмой годы, пока не выплеснула все на бумагу. Я призываю женщин говорить о своих проблемах, потому что один голос – это один голос, а много голосов – это сила.

Терпя насилие в семье, мы соглашаемся на то, чтобы наши дочки и внучки тоже это терпели, потому что вы им будете говорить: «терпи», потому что вам когда-то это сказали. Если молчишь, ты и жертва, и преступник.

- Все ваши истории основаны на реальных событиях. Используете ли вы художественный вымысел?

- Конечно, без этого никто бы не читал. Чтобы писать голые факты, нужны журналисты. Мне могут прислать историю на два-три листа, а я уже разворачиваю её, раскрываю, скажем, на 80 листов. Это уже моя творческая работа: я создаю диалоги, даю психологические, философские связки.

- Всегда ли вы будете публиковаться в онлайн формате?

- Нет, сейчас я готовлюсь к публикации автобиографической книги «Нидо» и «Садои Нидо» в формате А5 – очень женского, сумочного размера, на мой взгляд. Также у меня готово уже четыре истории на 400 страниц, которые я опубликую, как только на это найдётся финансирование.

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