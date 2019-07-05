Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии, которая проходит в Баку, принял решение не включать Самарканд в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
Это решение обеспечит ускоренное рассмотрение планов по развитию города, которые в настоящее время готовятся совместно с международными экспертами, передает ИА "Фергана".
Комитет рассмотрел представленные узбекской стороной отчеты о сохранности объектов «Исторический центр Бухары» и «Самарканд – перекресток культур».
В документе по Самарканду комитет обязал Центр всемирного наследия и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) на «приоритетной основе» рассмотреть проекты узбекской стороны по развитию инфраструктуры для предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году
До начала сессии три страны — Азербайджан, Китай и Кувейт — предложили свои поправки к проекту решения по Самарканду. В их редакции из документа исключался пункт о том, что Узбекистан не предоставил планов застройки, а также пункт, где комитет призывал остановить все строительные проекты в зоне объекта наследия до тех пор, пока не будет изучено, несут ли они угрозу для памятников. Окончательная версия решения комитета пока не опубликована на сайте ЮНЕСКО.
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