Главное управление охраны МВД Узбекистана и его территориальные подразделения переданы Национальной гвардии. Положение о службе охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан было утверждено правительством страны 3 июля, передает ИА "Фергана".
Задачей службы является обеспечение охраны государственных объектов, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц на договорной основе.
Цены на охранные услуги для организаций, финансируемых из государственного бюджета, устанавливаются по согласованию с Минфином, для других организаций командир Национальной гвардии будет определять их самостоятельно.
Национальная гвардия Узбекистана была создана в 1992 году в составе Вооруженных сил Узбекистана. В 2017 году ее вывели из ВС и сделали самостоятельной структурой. По некоторым данным, до января 2018 года Нацгвардия насчитывала около 1000 человек и занималась исключительно охраной стратегических объектов и особо важных персон.
В июне Нацгвардию наделили правом выдавать гражданам разрешения на приобретение, на хранение и ношение (это два разных разрешения) оружия.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Самарканд не попал в Список объектов под угрозой ЮНЕСКО
Агентство Visol Weddings об искусстве оформления свадебного торжества
Где можно в Душанбе купаться и при этом не утонуть?
В результате торнадо в Китае погибли шесть человек
Время знать… о государственной регистрации изменения ФИО. Подкаст #13
Японцев во время Олимпиады в Токио попросят работать дома или взять отпуск
Нового жилья в Душанбе стало меньше, и оно дорожает
В Худжанде заработало новое СП «Сугд Самарканд Парранда»
Женщины в бизнесе: ЕБРР рассказал о возможностях для женщин-предпринимателей в Таджикистане
Афиша от Asia-Plus: Central Asia’s Got Talent в Душанбе и советы от магистра музыковедения
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста