Можно ли изменить собственное имя? А фамилию или отчество? Что для этого нужно? Куда обращаться? И в какие сроки это можно сделать? Какие документы нужно будет поменять в связи со сменой фамилии, имени или отчества?

На вопросы отвечает руководитель отдела ЗАГС района Шохмансур Нисо Джумахонзода в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».

Язык – таджикский

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