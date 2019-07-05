Можно ли изменить собственное имя? А фамилию или отчество? Что для этого нужно? Куда обращаться? И в какие сроки это можно сделать? Какие документы нужно будет поменять в связи со сменой фамилии, имени или отчества?
На вопросы отвечает руководитель отдела ЗАГС района Шохмансур Нисо Джумахонзода в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».
Язык – таджикский
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