АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮЛЯ

- В Казахстане стартует Чемпионате Азии по видам борьбы. Сборная Таджикистана представлена 13 спортсменами.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮЛЯ

1946 - Открытие хлопкоочистительных заводов в поселках Уяли и Пролетарск.

2004 - В Душанбе открыт Первый микрофинансовый банк РТ. В церемонии открытия принял участие имам исмаилитов мира принц Ага Хан IV.

2018 - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора об отдельных участках узбекско-таджикской границы, который был принят Олий Мажлис Узбекистана 31 мая и одобрен Сенатом этой страны 28 июня.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮЛЯ

1914 – Родился журналист Ноёбшо Бодурбеков.

1930 – Родился журналист Мадориф Шарифзода.

1931-1990 – Родился ученый-литературовед Абдуллоджан Гаффорзода.

1933 – Родился журналист Нусратшо Таваллоев.

1936 – Родилась доктор искусствоведения, профессор Мукаддама Ашрафи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.