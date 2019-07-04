Каждый вечер, обычно в 17:00, небо над районом «Таджиктекстиля» накрывает километровый черный столб дыма.
Выброс происходит из труб, расположены они сзади текстильного предприятия, и к нему отношения не имеют.
Определить местоположение предприятия, где находтся саднящие трубы, сложно. Местные жители также не знают, с территории какого завода исходит этот «смог».
Выброс дыма происходит в течение нескольких минут, в некоторые дни несколько раз – в 17:00, 18:00, 19:00.
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