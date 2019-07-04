«Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба. Контракт с ним заключен на три года.

Стороны договорились о сделке после 6-часовых переговоров, которые завершились вчера поздно вечером, сообщает Sports.ru.

41-летний англичанин сменил Маурицио Сарри, который возглавлял команду с лета 2018 года. Под руководством итальянца «синие» заняли третье место в чемпионате Англии, а также стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче «Арсенал» (4:1).

Сарри ушел с поста главного тренера «Челси» на аналогичную должность в «Ювентус» 16 июня.

В минувшем сезоне Лэмпард тренировал «Дерби Каунти», с которым специалист вышел в плей-офф чемпионшипа, но уступил путевку в АПЛ «Астон Вилле». В клубе экс-хавбек провел дебютный сезон своей тренерской карьеры.

Отметим, Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год, провел 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

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