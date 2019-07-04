Президент Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти находился в Таджикистане с визитом всего один день, но это был весьма насыщенный день. Он успел встретиться с президентом страны, первым вице-премьером, главой Госкоминвеста и с руководством Минэнерго. И ещё он встретился с главным редактором «Asia-Plus», чтобы рассказать нашим читателям об итогах своего визита.

«Президенту важно сформировать хорошую команду»

- Давайте представим на минутку, что вас назначили советником президента Таджикистана по экономике. Какими будут ваши первые 5 советов, которые вы дадите главе нашего государства?

- Первый совет - всегда очень важно иметь очень надежную макроэкономическую политику. В течение нескольких лет Таджикистан демонстрировал очень хорошие показатели экономического роста, но фискальная ситуация или можно сказать бюджетная, не очень хорошая, поэтому я бы посоветовал правительству Таджикистана работать с международными институтами в этом направлении.

Второй совет - для Таджикистана очень важно улучшать свой инвестиционный климат. Конечно, мы уже работаем совместно с правительством Таджикистана с частным сектором, но все-таки здесь нужно выявить, какие именно изменения необходимы, чтобы улучшить этот климат в стране.

В-третьих, Таджикистану нужны несколько ярких успешных примеров работы иностранных инвесторов в стране. В РТ действуют многие субъекты малого и среднего предпринимательства, инвесторами которых выступают местные бизнесмены - это хорошо, но я думаю, что нам нужны два-три ярких примера стратегических инвесторов, чтобы таким образом обеспечить доверие других инвесторов и приток иностранных инвестиций в страну.

Четвертый вопрос, на который я бы обратил внимание - это базовые услуги, которые необходимы населению, потому что оно нуждается в доступе к воде, системе канализации, отопления, общественному транспорту.

В-пятых, важно сформировать хорошую команду. Я думаю, президент это уже делает, но важно, чтобы эта команда хорошо работала и выполняла намеченные планы. По долгу службы я работал со многими премьерами и президентами, и из своего личного примера могу сказать: одно дело объявлять о новых планах и программах развития, и другое дело внедрять эти планы на практике. То есть одно дело говорить о проблемах, другое дело предпринимать последующие шаги для реализации тех или иных задач. Второе всегда сложнее.

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