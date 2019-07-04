Тело уроженца Ванджского района ГБАО Курбонали Мусулмонова, который погиб во время подавления бунта заключенных 19 мая в колонии города Вахдат, в действительности был похоронен 23 мая на кладбище кишлака Одешт, сообщил «АП» источник в администрации главы Ванджа.

«Тело было опознано родственниками, родителей Курбонали на похоронах вообще не было, они вообще не приехали на похороны из России в Таджикистан», - отметил источник.

Между тем, в Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции Таджикистана назвали «чушью» сообщения некоторых СМИ о том, что Курбонали Мусулмонов, числившийся в списках убитых во время бунта, оказался живым и вместо него похоронили другого человека.

«В погоне за дешевой сенсацией некоторые СМИ придумают такое, что даже в бестселлерах мировой фантастики не встретишь», - заявили в ГУИУН.

Фото akhbor-rus.com

В ГУИУН также отметили, что К. Мусулмонов был приговорен в 2018 году к 8 годам заключения по статье 401 прим 1 (Незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) УК Таджикистана.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что после бунта 19 мая в колонии Вахдата родным заключенного Курбонали Мусулмонова передали тело, утверждая, что это их сын. Отец Курбонали видел лицо убитого, но оно было такое вспухшее, что он не смог смотреть дальше, а матери труп вообще не показали и спешно похоронили на кладбище Одешта.

Однако 30 июня Курбонали смог дозвониться до них из колонии, чтобы сообщить, что он жив. До сих пор он не давал о себе знать, потому что после событий 19 мая заключенным «Кирпичной» запретили связываться с внешним миром и Курбонали не смог вовремя дозвониться до родных и сообщить о себе.

С родными Мусулмонова «АП» не удалось связаться.

Бунт в колонии города Вахдата произошел 19 мая. В результате погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения. Ответственность за бунт взяло на себя "Исламское государство".

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