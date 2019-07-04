"Cегодня в нашем крайне взаимосвязанном мире, где более тесное региональное и межрегиональное сотрудничество являются необходимой составляющей для мира и процветания, Европа и Центральная Азия никогда еще не были так близки друг к другу, а потенциальные преимущества еще более тесной работы не были так очевидны", - говорится в совместной статье Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президента Европейской Комиссии Федерика Могерини и Европейского Комиссара по международному сотрудничеству и развитию Невена Мимица.

Авторы считают, что мы являемся свидетелями важных перемен в Центральной Азии.

"Страны региона открываются, реализуют реформы, и продвигают региональное сотрудничество друг с другом. Они стали сильнее, благодаря возросшей независимости и взаимозависимости. Вкратце, политический вес Центральной Азии сейчас отражает ее географическое положение как ключевого партнера Востока и Запада, хотя ряд вызовов еще остается", - говорится в статье.

По данным авторов, в этом новом, положительном политическом контексте, Европейский Союз – и все государства-члены ЕС за ним – выработали новый подход к своим отношениям с Центральной Азией.

"Наша новая стратегия акцентирует внимание на поддержке устойчивости и процветания региона, опираясь на наше обширное и продолжительное сотрудничество, для создания современного партнерства ЕС – Центральная во благо наших граждан, - говорится в статье. - Европейский Союз является естественным партнером региона. Наша история убедила нас в пользе сотрудничества и интеграции с нашими соседями, и мы можем поделиться этим опытом, не играя в политические игры".

Федерика Могерини и Невен Мимица Фото: представительство ЕС в РТ

ЕС поддерживает страны Центральной Азии в их стремлении стать более устойчивыми в социальной, экономической или экологической сферах. Это означает укрепление независимых СМИ, создание условий для гражданского общества, укрепление верховенства права и государственного управления, борьбу с коррупцией, а также расширение возможностей молодежи и женщин.

"Мы также хотим внести свой вклад в процветание региона. ЕС, как крупнейший источник частных инвестиций по всему миру, имеет потенциал привнести значительные качественные инвестиции в устойчивые проекты по развитию связей в Центральной Азии, при условии наличия здорового делового климата. С этой целью ЕС продолжит оказывать содействие реформам и модернизации экономик региона, в том числе развитию сильного частного сектора. ЕС также остается ключевым сторонником вступления всех стран Центральной Азии во Всемирную Торговую Организацию", - говорится в материале.

Помимо этих двух ключевых аспектов, Европейский Союз и Центральная Азия будут стремиться к более тесному сотрудничеству для объединения наших двух регионов, а также к укреплению связей в самой Центральной Азии, обеспечивая выполнение этих действий в устойчивой, открытой и основанной на правилах манере.

"Аналогично, Европейский Союз объединит усилия с Центральной Азией для противостояния многим вызовам, которым ни одна страна не может противостоять в одиночку, начиная с экологии, в том числе управления водными ресурсами, а также управления границами для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков", - считают авторы.

Еще одним вызовом, требующим активной поддержки международного сообщества, включая центрально-азиатских партнеров, является мир в Афганистане. Интеграция Афганистана надлежащим образом в весомые региональные встречи и программы, а также поддержка большего числа региональных и трехсторонних проектов сотрудничества с участием афганских и центрально-азиатских партнеров, будет оставаться приоритетным направлением в нашей совместной работе.

"В эти выходные в Бишкеке, Европейский Союз и страны Центральной Азии проведут свою ежегодную региональную встречу на уровне министров иностранных дел. Послание Европейского Союза будет состоять в том, что наше сотрудничество может принести реальные, ощутимые выгоды гражданам как в этом регионе, так и в Европейском Союзе, в том числе более крепкие и многопрофильные экономики, больше возможностей для студентов получить опыт в Европе, больше возможностей трудоустройства, а также мирный и безопасный регион для всех. В современном мире нам необходимы прочные партнерские отношения между нашими двумя регионами. Будем работать вместе для достижения этой цели", - заключают авторы.

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