Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял посла Республики Индия в Душанбе Сомната Гоша по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений между Таджикистаном и Индией и подчеркнута необходимость практической реализации достигнутых договоренностей по итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в октябре 2018 года в Душанбе, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Министр поблагодарил посла Индии за совместную плодотворную работу и выразил уверенность, что он и в дальнейшем будет вносить вклад в расширение многопланового таджикско-индийского сотрудничества.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году. Посольство Республики Таджикистан в Нью-Дели было открыто в 2003 году.

В 1993 году был аккредитован первый посол Индии в республике с резиденцией в Тегеране. Посольство Республики Индия в Душанбе функционирует с мая 1994 года.

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