В Матчинской районе Согдийской области построят офис для Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) за счет местных меценатов.

По предварительным подсчетам для строительства двухэтажного офиса правящей в стране партии израсходуется порядка 500 тыс. сомони, сообщает пресс-служба главы Согдийской области.

Районный офис партии будет сдан до конца года, а на его строительство средства выделят местные меценаты, а также члены НДПТ.

НДПТ является единственной политической партией Таджикистана, которая имеет свои офисы в столице и ряде городов и районов республики.

Свои офисы партия имеет в 18 городах и районах страны, в некоторых районах для нужд НДПТ арендует помещения.

В Душанбе ЦИК НДПТ до середины 2017 года был размещен в здании столичного концертного зала «Кохи Вахдат». В связи с началом реконструкции этого зала ЦИК приобрел здание в районе городского кинотеатра «Ватан».

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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