АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В гостинице «Таджикистан» состоится очередное заседание таджикско-афганской межправительственной комиссии по экономическому, социальному и техническому сотрудничеству. Начало в 09:00

- В гостинице «Хилтон» в Душанбе с 13:00 до 19:00 ЕБРР проводит конференцию «Расширение прав и возможностей женщин предпринимателей в Таджикистане». Она посвящена проблемам и возможностям для женщин предпринимателей в Таджикистане.

- В Казахстане стартует Чемпионате Азии по видам борьбы. Сборная Таджикистана представлена в 13 спортсменами.

- В театре «Падида» театр «Нигохи нав» представляет документальный перфоманс Шохджамшеда Умари «Адам» о проблемах детей до 12 лет. Вход: символическая плата, планируется аукцион. Начало в 20.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮЛЯ

1970 - Открытие Института востоковедения АН Таджикистана - ныне Институт востоковедения и письменного наследия АН Таджикистана.

2001 - Был убит председатель ассоциации «Мазда-Ясна» Рудаки Самадов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮЛЯ

1932 – Родился писатель Хайрат Шанбезода.

1940 – Родился писатель, журналист, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бахтиёр Муртазоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – – Небольшая облачность, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков, сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков, сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.