У каждого народа Центральной Азии есть свой национальный мужской головной убор. В чем разница между казахским тебетеем и кыргызским калпаком, чем узбекская тюбетейка отличается от таджикской и туркменской, рассказывает Kaktakto.

Виды головных уборов

В Узбекистане и Таджикистане самыми распространенными видами мужских головных уборов были тюбетейки. В Узбекистане их называют дуппи, в Таджикистане – токи.

В Казахстане и Кыргызстане летом мужчины носят калпак, сделанный из войлока. Казахские мужчины также летом носили круглые шапочки, отделанные мехом – борик.

Фото: liveinternet.ru

Зимой мужчины Казахстана носили «тымак» или треух, в Кыргызстане – тебетей и малахай.

В Туркменистане носят папахи и маленькие шапочки – тахья.

Материал изготовления и форма

"Тюбетейка" произошло от татарского «тюбете»: тюбе — верх, вершина. Узбекское название этих шапочек — «дуппи» или «калпок».

Таджикский национальный головной убор - тюбетейка или токи - распространен в стране не только как музейный экспонат. Ношение головных уборов во время свадебных церемоний и траурных мероприятий строго обязательно.

фото: wkipedia

На севере Таджикистана мужская тюбетейка четырехугольная, а на юге и востоке страны — округлой формы.

Узоры, вышитые на тесьме золотой и серебряной нитью («зехи курта»), указывали на высокий социальный статус обладателя тюбетейки или на сакральность события, в связи с которым ее надевали.

Условно дуппи в Узбекистане разделяют на несколько групп: ташкентскую, бухарскую, самаркандскую, ферганскую, хорезмско-каракалпакскую и кашкадарьинско-сурхандарьинскую.

Фото: Dreamstime

Традиционно тюбетейки изготавливают из мягкой или твердой ткани, декорируют вышивкой или бисером, придают круглую или квадратную форму.

Край тюбетейки обшивается также узкой полоской черного бархата или сатина. В этом случае орнамент околыша тюбетейки является продолжением орнамента донца.

Казахский и кыргызский калпак шили из войлока. Но на этом их сходство заканчивается. Казахский калпак сшивается из двух одинаковых половинок и имеет высокую и зауженную тулью.

фото: pintrest.com

Кыргызский калпак сшивался из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья сшивались не до конца, что позволяет опускать или поднимать края, защищая глаза от солнца.

Фото: kabar.kg

Края калпака отделывались черным бархатом у богатых и сатином у бедных. Детям края калпаков никак не украшали.

Казахская знать носила «айыр калпак» — головной убор в виде конуса, поля которой загибались вверх. Внутренняя часть калпака отделывалась плотной тканью или войлоком. Внешняя часть украшалась атласом или бархатом. Шитье выполнялось золотой нитью.

Фото: Официальный сайт музея «Дом шляп»

Кыргызская знать носила калпаки из белоснежного войлока, по высоте сильно отличавшиеся от калпаков простолюдинов. Вышивка на калпаках выполнялась золотой или серебряной нитью.

Фото: al-khanjar.livejournal.

Зимние шапки казахских мужчин изготавливались из войлока и обтягивались тканью.

Казахский тымак состоял из тульи и четырех клиньев. Затылочная часть шапки и наушные клинья обшивались пушистым мехом, чаще лисьим, а широкие поля защищали шею и плечи от снега и дождя.

Фото: Вечерний Алматы

Кыргызский тебетей имел плоскую четырехклинную тулью и изготавливался из бархата или сукна. Отделывали тебетеи мехом лисы или куницы, а в районах Тань-Шаня мехом черного барана.

Фото: kmb3.hostenko.com

Также кыргызские мужчины зимой носили малахаи. Его отличительной особенностью был длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединенный с удлиненными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя. Верх малахая покрывали плотной тканью.

Фото: forum-eurasica.ru

Туркменские папахи шились из серого или золотистого каракуля, пышного меха куницы, лисы или ондатры.

Фото: turkmenistan.gov.tm

Длинношерстные шапки делали также из шкур особой породы баранов с шелковистой и кудрявой шерстью и из козьих шкур ангорской породы. Все шапки имели стеганую подкладку и могли выдержать сильные сабельные удары. Легкая, элегантная папаха наилучшим образом приспособлена для военных походов и езды верхом.

Папахи одевались на маленькие шапочки – тахья. Они изготавливались из сатина, бархата, шелка или ситца.

Фото: mogilew.by

Украшение шапок

В Таджикистане многие узоры, которые вышивались на тюбетейке, сохранились еще со времен зороастризма.

Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам — «ширози» — от сглаза. Рисунок узора напоминает многие известные арийские символы, к примеру, сватику, означающую четыре стихии.

Практически во всех тюбетейках — из всех регионов Таджикистана — есть несколько общих правил. Головной убор разделен зрительно на четыре части, что означает четыре стихии или четыре времени года.

Фото: iqmena.livejournal.com

Основные узоры в орнаментах таджикских тюбетеек: розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных. Очень часто изображается лилия – как символ всех четырех стихий одновременно.

При украшении узбекских тюбетеек преимущественно использовали вышивки растительных орнаментов. Изображались те растения, которые, наряду с декоративным их значением, обладали какой-либо целительной силой и использовались при лечении различных недугов.

Фото: fergana.info

Среди цветочных мотивов распространены роза, ирис, гвоздика, тюльпан, петушиный гребешок, цветок яблони и др., а среди плодов — изображения граната, вишни и черешни, миндаля и перца и др.

Растительные узоры часто оживлялись изображениями ярких пестрых птиц. В основном это изображения фазана, петуха, соловья. На тюбетейках вышивают и изображения горного козла, скорпиона, животного, напоминающего леопарда. Распространены изображения звериных лап или птичьих следов. Следы животного указывали путь к воде, а значит, к жизни.

Казахские и кыргызские калпаки украшались вышивкой. Повседневные – черным орнаментом, чаще всего растительным. Верх калпака украшался кисточкой.

Фото: kabar.kg

Праздничные калпаки, а также головные уборы знати украшались золотой или серебряной нитью.

Украшением зимних головных уборов были меха, которыми оторачивали края шапок, а также лисьи или куньи хвосты, которые привязывали к назатыльнику тебетеев.

Туркменская тахья также украшалась вышивкой, которая чаще всего имела некий магический смысл.

Фото: pintrest.com

По всей поверхности тахьи в несколько ярусов проходят полосы из мелких треугольников, тесно соседствующих друг с другом. Они символизируют сплоченность туркменских джигитов, готовых встать плечом к плечу, чтобы дать отпор врагу.

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