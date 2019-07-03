АО «Дженерал Моторс Узбекистан» переименовано в АО «Uzavto Motors». Об этом компания "Узавтопром" сообщила на Едином портале корпоративной информации, передает CA-News.
Акционерная компания "Узавтопром" выкупила все акции у GM, и 1 июля 2019 утверждено новое название завода — Uzavto Motors, а также изменены учредительные документы.
25 июня прошло внеочередное общее собрание акционеров GM Uzbekistan на котором было утверждено новое наименование завода — АО «Дженерал Моторс Узбекистан» переименовано в АО «Uzavto Motors».
Кроме того, акционеры утвердили устав акционерного общества в новой редакции. Существенные факты опубликованы на едином портале корпоративной информации.
Ранее сообщалось, что с прошлого года «Узавтосаноат» в соответствии с решением правительства выкупил акции автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке.
СП GM Uzbekistan создано в марте 2008 года, и реализует свою продукцию под брендами Chevrolet и Ravon.
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