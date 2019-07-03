Сборная Таджикистана в составе 13 спортсменов примет участие в Чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов в Казахстане.

В соревнованиях, которые стартуют сегодня, Таджикистан будут представлять в греко-римской борьбе 7 юных атлетов – Сухроб Алимов (45 кг), Давлатджон Худойбердиев (48 кг), Фируз Мирзораджабов (55 кг), Давлатали Шарипов (60 кг), Нозимджон Собиров (65 кг), Шероз Очилов (71 кг), Султон Саидзода Султон (82 кг).

По вольной борьбе в составе сборной республики будут выступать 6 спортсменов: Джамшед Кодиров ( 51 кг), Мустафо Ахмедов ( 65 кг), Саидасан Ашрафхонов (71 кг), Абубакр Шукуров (80 кг), Исмоил Раджабов (92 кг), Мехроб Махмадалиев (110 кг).

Спортивную делегацию Таджикистана возглавляют тренеры Абдурозик Олимов и Фаррухруз Рахмонов.

Турнир состоится в Астане. 4 июля на татами выходят борцы классического стиля в весовых категориях 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

5 июля борьбу продолжат спортсмены весовых категорий 65, 71 и 80, также состоятся соревнования среди девочек в весах 40, 46, 53, 61 и 69 кг. Отметим, что в женской борьбе команда Таджикистана традиционно отсутствует.

6 июля девочки продолжат соревнования в категориях 43, 49, 57, 65, и 73 кг. В этот же день в борьбу вступают «вольники» в весовых категориях 65, 71 и 80 кг.

Турнир завершится 7 июля соревнованиями по вольной борьбе в весах 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

Предварительные поединки состоятся с 10.30 по 14.00 (время душанбинское), а финалы – с 17:00 до 19:30.

Добавим, что уже осенью там же, в Астане, пройдет чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской среди взрослых. Мировое первенство состоится с 14 по 22 сентября текущего года, на нем разыграют большую часть олимпийских лицензий в Токио-2020.

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