Правительство Таджикистана планирует создать два новых предприятия при государственном учреждении «Медицинский центр» исполнительного аппарата президента республики.

Постановлением правительства поручается создать при данном учреждении унитарные предприятия «Дандонпизишк» («Стоматология») и «Дорухона» («Аптека»).

Исполнительному аппарату президента Таджикистана поручено решить организационно-правовые вопросы указанных предприятий.

Отметим, что Госучреждение «Медицинский центр» было создано при исполнительном аппарате президента в прошлом году.

Таким образом, численность предприятий и учреждений, подчиненных исполнительному аппарату президента, выросла до 25 объектов.

Перечень предприятий и учреждений исполнительного аппарата президента РТ:

1. Государственный комплекс «Кохи Борбад»

2. Государственный комплекс «Кохи Вахдат»

3. Государственный комплекс «Дворец нации»

4. Дирекция строительства правительственных объектов

5. Государственное унитарное предприятие «Полиграфический комплекс «Шарки озод»

6. Государственное учреждение «Национальная библиотека»

7. Государственное учреждение «Национальный музей»

8. Государственное учреждение «Боғи парчами миллӣ»

9. Государственное научное учреждение «Боғи ботаникии Хуҷанд»

10. Государственное учреждение «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

11. «Ботанический сад»

12. «Кохи Истиқлол»

13. Гостиница «Истиқлол»

14. Ресторан «Чаманоро»

15. «Боғи миллӣ»

16. Гостиница «Авесто»

17. Филиал государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан» в городе Москва

18. Учреждение «Медицинский центр»

19. Унитарное предприятие торговли и продовольствия

20. Ремонтно-строительное унитарное предприятие

21. Резиденция «Искандаркӯл» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Айнинском районе

22. Резиденция «Сайёд» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Дангаринском районе

23. Унитарное предприятие «Лучоб» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в городе Душанбе

24. Унитарное предприятие «Зигирти» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в городе Сарбанд

25. Племенное хозяйство «Хисор» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Фархорском районе.

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