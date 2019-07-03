Сегодня, 3 июля, в итальянском Неаполе состоится торжественное открытие 30-й Всемирной летней универсиады. Соревнования будут проходить до 14 июля.

В программе – соревнования по 18 видам спорта, в которых ожидается участие около 8 тыс. спортсменов из более 150 стран. Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали в водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе и парусном спорте.

К сожалению, сборная Таджикистана на этот раз не смогла попасть на Всемирную Универсиаду.

В Национальном олимпийском комитете сообщили, что подготовкой команды занимается Ассоциация студенческого спорта Таджикистана.

По словам источника, студенческая команда Таджикистана из-за отсутствия финансов опоздала подать заявку на участие.

Студенческая сборная Таджикистана в 2013 году в Универсиаде в Казани выиграла 5 медалей. Тогда в соревнованиях по самбо Комроншох Устопириён и Нусратшох Имомов завоевали золотые медали, а Ибодулло Алибердизода, Абдуазим Бойназаров и Гуландом Карабоева стали серебряными медалистами в борьбе на поясах.

В 2015 году в Кванджу (Южная Корея) и в 2017 году в Тайбэе (Тайвань) сборная Таджикистана также принимала участие, но не выиграла ни одной медали.

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