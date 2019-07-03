Делегация Таджикистана приняла участие в Ташкенте на обсуждения хода реализации Стратегии Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества до 2030 года.

Высокопоставленные официальные лица из 11 стран Центральной и Западной Азии и партнеры по развитию собрались на прошлой неделе в Ташкенте на встречу старших официальных лиц ЦАРЭС, сообщает представительство Азиатского банка развития в Душанбе.

Таджикскую делегацию возглавляла замминистра экономического развития и торговли Гулру Джабборзода. В заседании также приняли участие старшие официальные лица из министерства транспорта и министерства энергетики и водных ресурсов.

На заседании был рассмотрен прогресс реализации Стратегии ЦАРЭС до 2030 года, одобренной в октябре 2017 года в Душанбе.

Участники мероприятия также дали руководство по разработке Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года и Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 года.

Также была обсуждена инициатива первого Форума регуляторов рынка капиталов ЦАРЭС, который должен состояться в конце августа этого года. Официальные лица также отметили активные усилия по развитию туризма в регионе.

Заседание высокого уровня служит платформой для обсуждения важных региональных вопросов и подготовки повестки дня 18-й Министерской конференции ЦАРЭС, которая состоится в Ташкенте в ноябре этого года.

Партнерство ЦАРЭС включает Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и шесть многосторонних институтов.

АБР выполняет роль секретариата ЦАРЭС с 2001 года.

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