Случай с сожжением девочки со стороны трех несовершеннолетних в Душанбе вызвал большой резонанс в обществе. Двоим из этих подростков из кишлака Чоряккорон района Рудаки по 9 лет, одному – 13. Сегодня МВД назвало его главным виновным в поджоге 6-летней девочки.

Пресс-центр МВД Таджикистана распространил сообщение, в котором отмечается, что в ходе проведения расследования ЧП выяснилось, что именно 13-летний Очилдиев сыграл основную роль в поджоге Осии. Кроме того, до поджога он пугал девочку тем, что спустит на нее своих собак. «Его собаки обезврежены», - сообщило МВД.

Подросток Сунатулло Очилдиев, как сообщает МВД, страдает психическим расстройством, и помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков. Ранее он учился в школе-интернате Гиссара, и считается трудновоспитуемым.

Ранее мать подростка жаловалась, что он несколько раз и ей угрожал ножом, и совсем ее не слушается. Она рассказала, что в детстве он получил серьезную травму головы.

Общество возмущено

Общество было шокировано произошедшим с девочкой. Она, кстати, после проведенной операции профессором из Германии, уже пошла на поправку.

Люди задаются вопросом: почему до сих пор подростки находятся на свободе? Почему по отношению к ним не принимаются соответствующие меры?

По законодательству страны, уголовная ответственность в РТ предусматривается с 14 лет (в исключительных случаях), а административная ответственность - с 16 лет.

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД РТ, сообщил «АП», что расследованием данного инцидента занимается прокуратура столичного района Сино.

«На некоторых информационных сайтах сообщалось, что одному подростку 14-15 лет и это очень беспокоило общество, что до сих пор он находится на свободе. Но ему на самом деле 13 лет, и только 14 сентября исполнится 14 лет, поэтому он не задержан. А на счет других подростков, которые были замешаны в этом деле, могу сказать одно - пока идет следствие», - уточнил Умарджон Эмомали.

Юрист отвечает

Навруз Одинаев, юрист правозащитной организации «Химоя», отметил «АП», что судьба подростков, виновных в поджоге Осии, решится в процессе расследования.

«Задержание и арест несовершеннолетних по закону не разрешается, и их возраст смягчает ответственность, - отметил Одинаев. - Подростки не должны быть задержаны, нельзя ограничивать их свободу. Ведь то, что они совершили, не означает то, что они убийцы, и могут во время нахождения на свободе всех убить».

Юрист также сообщил, что Очилдиев направлен на лечение, так как по закону таких людей нельзя привлекать к уголовной ответственности.

"После лечения, если врач установят, что он здоров и не представляет опасности обществу, его отпустят", - сказал Одинаев.

По его словам, в соответствии с законодательством, возможен штраф родителей несовершеннолетних.

Юрист говорит, что родители потерпевшей девочки имеют право на компенсацию ущерба здоровью девочки от попечителей подозреваемых.

Он также добавил, что возможно привлечение несовершеннолетних к исправительным работам или дальнейшее продолжение их учебы в специальных школах, но пока расследование точно не квалифицирует их деяние, предполагать неправильно.

За что могут поплатиться несовершеннолетние в Таджикистане?

В соответствие с законодательством Таджикистана, наказание за преступление для несовершеннолетних предусмотрено с 14-летнего возраста.

Уголовная ответственность в Таджикистане с 14 лет предусмотрена за следующие преступления:

Убийство (статья 104);

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 110);

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 111);

Похищение человека (статья 130);

Изнасилование (статья 138);

Насильственное действие сексуального характера (статья 139);

Терроризм (статья 179);

Захват заложника (статья 181);

Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 199);

Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта (статья 200);

Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами (статья 201);

Хищение наркотических средств или психотропных веществ (статья 202);

Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (статья 202);

незаконное культивирование, запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 204);

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (статья 206);

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 214);

Хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 237);

Кража (статья 244);

Грабёж (статья 248);

Разбой (статья 249);

Вымогательство (статья 250);

Угон автомобиля или других транспортных средств без цели хищения (статья 252);

зывается лишением свободы сроком до 7 лет, а в 16-18-летнем возрасте сроком до 10 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 255).

Подростки, попавшиеся на совершении этих преступлений, отбывают срок лишения свободы либо в воспитательных колониях общего режима, либо в воспитательных колониях усиленного режима. Под первую категорию попадают несовершеннолетние мужского пола, осужденные к лишению свободы впервые, а также несовершеннолетние женского пола, под вторую - несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы, добавил Одинаев.

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