Московский областной суд приговорил к 20 годам участника «банды GTA» Хазратхона Додохонова за вооруженную попытку побега в августе 2017 года. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Додохонов — единственный выживший из пятерых членов банды, которые 1 августа 2017 года предприняли попытку сбежать из Мособлсуда, где рассматривалось уголовное дело об убийствах водителей на дорогах, пишет Лента.ру.

Тогда пятеро осужденных в лифте напали на конвой, отобрали оружие и устроили перестрелку с подоспевшими на вызов бойцами ОМОН прямо в суде, пытаясь вырваться из здания. В ходе схватки участников банды застрелили.

Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом.

9 августа 2018 года его приговорили к пожизненному заключению за серию убийств на дорогах.

Вместе с ним в прошлом году пожизненный срок получили Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов. Зафарджону Гулямову дали 20 лет.

20 лет, которые Додохонов получил за побег, судья добавил к пожизненному сроку.

На счету у банды 16 разбойных нападений

Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

Преступная группировка была сформирована в марте 2012 года. Тогда же ее члены совершили первое убийство: чтобы завладеть автомобилем Mitsubishi, они убили его хозяина и закопали тело во дворе дома, где проживал один из участников банды.

В банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей.

Они устраивали засады на дорогах Московской области и расстреливали водителей, похищая из машин ценные предметы. Участников банды обвинили в 17 убийствах.

6-7 ноября 2014 года на территории РФ были арестованы девять граждан Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, входившие в состав банды ГТА: Зафарджон Гулямов (26 лет), Хазратхон Додохонов (33 года), Шерджон Кодиров (30 лет), Абдумуким Мамадчонов (35 лет), Мирзомавлон Мирзошарипов (34 года), Холик Субханов (42 года), Анвар Улугмурадов (39 лет), Умар Хасанов (30 лет) и Фазлитдин Хасанов (30 лет).

Лидер «банды GTA» Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье.

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