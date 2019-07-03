Первый в этом году чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации пройдет с 26 июля по 1 августа в Таджикистане. Шесть команд поборются за звание сильнейшей команды региона. На старт турнира выйдут юношеские сборные до 16 лет.
Чемпионат CAFA-2019 (U-16) пройдет с участием юношеских сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана. Соревнования стартуют 26 июля и завершатся 1 августа. Игры будут проходить на Центральных стадионах Душанбе и Гиссара, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
В чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации выступит юношеская сборная Таджикистана под руководством главного тренера Ахлиддина Турдиева.
Для таджикской команды предстоящий турнир станет одним из этапов подготовки к отборочному раунду чемпионата Азии-2020, который пройдет с 14 по 22 сентября в Иордании. В отборочном цикле азиатского первенства сборная Таджикистана сыграет в группе «А». Ее соперниками будут команды Иордании, Непала, Шри-Ланки и Кувейта.
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