Замдиректора Душанбинского технического лицея Давлат Ганиев задержан при получении 5 тыс. сомони от молодого жителя столицы: за эти деньги он побещал оказать ему помощь при поступлении в лицей.
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства страны, Ганиев еще до задержания успел получить от абитуриента 2 тысячи сомони.
В отношении Ганиева возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана, отмечается в сообщении.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Со всех сторон: Агентство «Хаматарафа» создает полный цикл услуг
В ООН продолжают слушать отчет Таджикистана о соблюдении прав человека. Прямая трансляция
Евросоюз окажет помощь пострадавшим от наводнений в Таджикистане
Таджикская делегация приняла участие в обсуждениях Стратегии ЦАРЭС до 2030 года
Что грозит подросткам, поджёгшим Осию?
В Душанбе определилась группа юных изобретателей для участия во Всемирной олимпиаде роботов
«Казкоммерцбанк Таджикистан» стал «Халык Банк Таджикистан»
Выживший участник банды ГТА Хазратхон Додохонов осуждён на 20 лет за попытку побега
В Таджикистане пройдет чемпионат CAFA среди юношеских сборных
Кабул передал Душанбе последнюю группу таджикских заключенных афганских тюрем
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста