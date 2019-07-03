В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводной сети по столичному проспекту Хофиза Шерози отдельные улицы города останутся без питьеволй водой.
Воды не будет с 23 часов сегодняшнего вечера до вечера 4 июля на улицах Хабиб Ахрори, Абдулло Командир, Шеноз, Шевченко, Хабибулло Назаров и Бухоро от дома № 1 до дома № 28, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.
«В связи с этим мэрия просит граждан, проживающих по указанным улицам, запастись на сутки питьевой водой, кроме того глава города поручил председателям столичных районов обеспечить доставку жителям питьевой воды на водовозах», - добавили в мэрии.
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Алишерджон4 часа назад
У нас нет воды с начало лето на районе Шохмансура в заде зеленого база! Но считается еще центр города. Это безобразия. Мы не можем нормально купаться, не можем нормально набрать воды!!! Каждый лето такое ситуация!!! Пожалуйста, устраните эту проблему!!! До каких пор можно терпеть!! Вроде хорошо ремонтируете но почему все еще проблемы еще хуже !!