Награждение таджикских изобретательниц, которые отличились на 12-й Международной выставке-форуме KIWIE 2019 в Сеуле, состоялось в Душанбе.

На Международной выставке-форуме 9 женщин из Таджикистана выиграли по 4 золотых, серебряных и бронзовых наград, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Золота удостоена студентка 4 курса факультета биологии Таджикского национального университета (ТНУ) Мехринигори Булбулназар за открытие нового способа получения красок из растений.

фото пресс-службы Минэкономразвития РТ

Кандидат меднаук, ассистент кафедры ТГМУ Ганджина Наврузова заняла первое место за свое изобретение, касающееся антиоксидиантов.

фото пресс-службы Минэкономразвития РТ

Главный специалист отдела науки и инноваций Педуниверситета имени С. Айни Фарзона Абдуджалилзода придумала новое комплексное оборудование для выработки тепловой и электрической энергии, за что была удостоена медали высшей пробы.

Кандидат химических наук, завкафедрой химии ТНУ Мавзуна Шарипова получила первую награду форума за изобретенный способ получения натуральной желтой краски из растения солодка.

фото пресс-службы Минэкономразвития РТ

Серебряные медали за свои изобретения получили: ассистент кафедры химии, фармацевтики и токсикологии Медуниверситета имени Сино Робия Рахимова, аспирант этого вуза Мадина Кариева, кандидат химичекских наук, завкафедрой факультета органической химии ТНУ Маина Султонмамадова, аспирант хирургического отделения Душанбинского городского центра здоровья №2 Силсила Расулова.

Кроме того, Маина Султонмамадова также награждена золотой медалью Ассоциации изобретателей КНР: она была признана лучшей изобретательницей форума со стороны правительства Узбекистана.

Научная сотрудница Минздрава РТ Мавлуда Давлатмамадова получила золотую медаль Всемирной организации по интеллектуальной собственности и 12-й Международной выставки-форума женщин изобретателей KIWIE 2019.

фото пресс-службы Минэкономразвития РТ

Мероприятие прошло 20-23 июня 2019 года в Сеуле. Данный смотр разработок и новаций женщин-изобретателей ежегодно объединяет более 400 участниц из 25 стран мира.

По информации Минэкономразвития РТ, с 2012 года таджикские женщины-изобретательницы выиграли 15 международных золотых наград. Большинство их изобретений относятся к сфере медицины и химии.

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