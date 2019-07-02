Германский банк реконструкции и развития (KfW) выделил 5 миллионов Евро для ремонта и оснащения Республиканской клинической детской больницы, размещенной в 11 корпусе Национального медицинского центра «Шифобахш».

На сегодняшний день данный корпус полностью подготовлен для приема детей с подозрением на полиомиелит и отвечает всем современным стандартам. Более того, отделение неврологии и детское отделение интенсивной терапии и реанимации полностью обеспечены современным высококачественным медицинским оборудованием.

В соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, все указанные больные будут централизоваться в инфекционно - боксированном отделении, отделении неврологии и детском отделении интенсивной терапии и реанимации, которые размещены в части корпуса №11, где выполнен капитальный ремонт.

Во всех вышеуказанных отделениях налажены клинические процессы приёма, оказания современной медицинской помощи и в последующем оказание медицинских услуг по долгосрочной реабилитации, которые будут улучшены в рамках твиннингового соглашения со специалистами университетской клиники г. Ульма, ФРГ.

В ходе церемонии открытия директор Представительства Германского Банка Развития (KfW) в Таджикистане - Др. Андреас Шнайдер подчеркнул: «В 2010 году в Таджикистане произошла крупная вспышка полиомиелита, к которой система здравоохранения республики не была готова. Впоследствии, большое количество детей стали жертвой вспышки полиомиелита, у многих из которых были выявлены физические нарушения, требующие длительного реабилитационного ухода. Сегодня, с открытием данного центра, мы с уверенностью можем заявлять, что впредь «Шифобахш» будет предоставлять своевременное и качественное лабораторное тестирование и интенсивное лечение больных полиомиелитом. И конечно не менее важно предоставление поддержки по совершенствованию механизмов хранения лекарственных препаратов и хранения полио-вакцин…».

Следует отметить, что в рамках этой программы была оказана поддержка Государственного учреждения «Национальной референс-лаборатории» по оснащению современным оборудованием. В результате этой поддержки Лаборатория сегодня проводит около 320 различных наименований лабораторных исследований на современном европейском оборудовании, а персонал прошел соответствующую переподготовку.