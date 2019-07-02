14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Имена погибших пока не сообщаются.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. В Минобороны отметили, что сейчас очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
Причины возгорания сейчас устанавливают. Военные отмечают, что огонь вспыхнул в ходе проведения батиметрических измерений. Первоначально в Минобороны говорили, что пожар возник в ходе биометрических измерений.
Расследованием случившегося руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.
О каком глубоководном аппарате идет речь, в Минобороны не уточнили.
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