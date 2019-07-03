АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ИЮЛЯ

- В Нур-Султане стартует чемпионат Азии по видам борьбы среди кадетов. В соревнованиях примут участие 308 спортсменов из 19 стран, в том числе из Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮЛЯ

1928 – В продаже появились первые телевизоры.

1936 – Образована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) СССР.

2012 - Президент Таджикистана пописал закон о выведении клеветы и оскорбления из уголовного законодательства в разряд гражданских правонарушений.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ИЮЛЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1940 – Родился журналист Раджаб Мардонов.

1941 – Родился артист балета, Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Музаффар Бурханов.

1941 – Родилась журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 24-26 тепла.