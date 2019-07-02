Президент Европейского Банка Реконструкции и Развития Сума Чакрабарти встретился в Душанбе с главами министерств, ведомств и представителями частного сектора Таджикистана.

На встрече обсуждались вопросы развития частного сектора и региональной интеграции, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом.

Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид отметил, что ЕБРР является одним из основных и надежных партнеров республики. Он выразил свое признание руководству банка за установление выгодного сотрудничества.

investcom.tj

ЕБРР функционирует в Республике Таджикистан с 1993 года.

Деятельность этого института в стране, в основном, направлена на развитие частного сектора, укрепление финансового сектора, поддержку важных инфраструктур и улучшение качества обеспечения энергетикой, управления и экономии электроэнергии, обеспечение водой населения, улучшения уровня коммунальных услуг и на развитие транспортной отрасли.

По состоянию на 1 июля 2019 года, основная сумма портфеля действующих и завершенных проектов ЕБРР в РТ составляет более $840 млн., из них $585 млн направлены в государственный сектор и более $260 млн - в частный сектор.

В настоящее время в республике при финансовой поддержке ЕБРР действует 22 государственных инвестиционных проекта на сумму $521,7 млн в секторах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Также данным Банком предусмотрено финансирование 11 инвестиционных проектов на сумму $290,4 млн в государственном секторе.

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