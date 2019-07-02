В Ферганский государственный университет подала документы на поступление 72-летняя женщина. Это стало возможным благодаря новым правилам поступления, которые отменяют ограничения по возрасту, сообщает УзА.

Кроме того, для поступления в вузы Узбекистана теперь не нужна справка о состоянии здоровья (Форма-086).

Как сообщает Kun.uz, жительница Ферганы окончила кооперативный техникум в 1973 году.

Теперь она подала документы на обучение на дневное отделение по специальности «узбекский язык и литература» в три вуза: кроме Ферганского госуниверситета, в Кокандский педагогический институт и Наманганский госуниверситет.

До настоящего времени в вузы республики подали документы более чем 70 тысяч абитуриентов. Только за первую половину 1 июля документы представили свыше 10 тысяч абитуриентов, передает УзА.

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